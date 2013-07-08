Набсовет «Банка Восток» возглавил гендиректор Fozzy Group

Акционер «Банка Восток» назначил председателем наблюдательного совета банка Владимира Костельмана, генерального директора Fozzy Group.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, единственный акционер банка 5 июля назначил председателем наблюдательного совета банка Владимира Костельмана вместо уволенного Андрея Журжия, занимавшего эту должность с декабря 2011 года. Этим же решением акционер назначил членами набсовета банка Юрия Гнатенко, заместителя генерального директора «Фоззи Ритейл», а также Семена Кантора и Людмилу Мороховскую.

Справка УНИАН. «Банк Восток» («Хоум Кредит Банк», г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 2008 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 1,958 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,561 млрд грн, обязательства – 1,592 млрд грн, средства клиентов – 1,474 млрд грн, собственный капитал – 365,420 млрд грн, уставный капитал – 307,350 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 2,925 млн грн.

Согласно информации на сайте банка, его владельцем является компания «Восток Капитал» (100% акций банка), собственником которой, по информации СМИ, является Fozzy Group, работает на рынке Украины с 1997 года и включает торговые сети супермаркетов «Сільпо», оптовых гипермаркетов Fozzy, «магазинов у дома» «Фора» и «Буми», аптек «Будь здоровий», фармацевтических супермаркетов «Біла ромашка», магазинов персональной электроники «Ringoo».