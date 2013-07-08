Банк России за месяц увеличил продажи долларов в 11 раз

Банк России в июне продал 2,7 миллиарда долларов и 245,7 миллиона евро, тогда как в мае аналогичные показатели составили 236,8 миллиона долларов и 18,7 миллиона евро. Об этом сообщается в материалах регулятора, передает lenta.ru.

За период с февраля по начало июля курс доллара в РФ вырос на три рубля — шестого июля показатель, устанавливаемый ЦБ, составил 33,2 рубля. На динамику стоимости американской валюты могли повлиять в том числе высказывания министра финансов Антона Силуанова, который 17 июня заявил о планах ведомства по скупке валюты в августе. По его словам, действия министерства могут привести к росту курса доллара до 33 рублей.

В итоге девальвация рубля произошла еще до начала скупки валюты Минфином. Курс доллара в РФ за последние две недели увеличился на полтора рубля.

В апреле этого года Центробанк впервые вышел на рынок с валютными интервенциями в поддержку рубля после четырехмесячного перерыва. Регулятор реализовал 663 миллиона долларов и 45 миллионов евро. В мае объем интервенций снизился до 236,8 миллиона долларов и 18,7 миллиона евро.

ЦБ начал поддерживать рубль на фоне спада цен на нефть. За два месяца с середины февраля баррель сырья марки Brent подешевел на 15 долларов — котировки упали ниже отметки в 100 долларов. На торгах 8 июля августовские фьючерсы на Brent торгуются по 107,7 доллара за баррель.