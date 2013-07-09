Экономический рост в еврозоне остается слабым, а безработица достигла рекордного уровня - МВФ

Предпринятые в прошлом году в еврозоне меры были направлены на устранение побочных рисков и стабилизацию финансовых рынков, однако экономический рост в регионе остается слабым, а безработица достигла рекордно высокого уровня, сообщается в докладе МВФ.

"Согласованные действия по восстановлению здоровья финансового сектора еврозоны и созданию банковского союза необходимы, чтобы устранить финансовую фрагментацию среди стран-участниц валютного блока и поддержать восстановление экономики региона", - говорится в документе.

Эксперты МВФ отметили важные шаги, которые были предприняты как на национальных уровнях, так и во всей зоне действия евро, которые позволили ослабить риски для единой европейской валюты. К таким шагам относятся разработка программы выкупа гособлигаций стран еврозоны (Outright Monetary Transactions, OMT), расширение сроков погашения кредитов, выданных в рамках программы экономического спасения и другие, пишет ПРАЙМ.

По мнению аналитиков фонда, в настоящее время основными задачами регуляторов еврозоны должны стать восстановление экономического роста и повышение занятости, что требует действий сразу на нескольких фронтах, в частности, улучшение показателей банковского сектора, поддержку спроса и реализацию структурных реформ.

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