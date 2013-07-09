Китайская "Пин Ань" покупает легендарно здание Ллойда в Лондоне за 388 млн дол.

Китайская страховая компания "Пин Ань" покупает знаменитое здание Ллойда в Лондоне за 260 млн фунтов (388 млн долларов) у немецкой финансовой группы Commerzbank, передает Русская служба Би-би-си.

"Мы удовлетворены сделкой. Это большой успех для инвесторов", - заявил журналистам член совета директоров группы компаний Commerz Real Роланд Хольшух.

Здание крупнейшего рынка страхования - одна из главных туристических достопримечательностей лондонского Сити - было построено лауреатом Притцкеровской премии бароном Ричардом Роджерсом в 1978-1986 годах и представляет собой "вывернутый наизнанку" небоскреб, вся инфраструктура которого - лестницы, лифты, трубы и коммуникации - вынесена наружу здания.