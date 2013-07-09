Греция получит очередной транш помощи в размере 7 млрд евро

Греция получит очередной транш помощи в размере 6,8 миллирда евро. В то же время тройка кредиторов - ЕС, МВФ и ЕЦБ - указала Афинам на необходимость продолжения реформ, направленных на экономию, передает Немецкая волна.

Афинам будет предоставлен очередной транш многомиллиардной помощи от международных кредиторов. Как сообщил министр финансов Бельгии Коэн Генс, решение выделить Греции 6,8 млрд евро приняли в понедельник, 8 июля, в Брюсселе главы финансовых ведомств еврозоны. Очередной транш выделяется в рамках действующей программы помощи стране, которая наиболее сильно пострадала от финансового кризиса, отмечает агентство dpa.

Уже в июле текущего года Афины получат 4 млрд евро от своих партнеров по еврозоне. Еще 1,8 млрд евро будут выделены в августе Международным валютным фондом (МВФ). В октябре МВФ предоставит еще 1 миллиард. Ранее СМИ сообщали, что изначально речь шла о сумме в 8,1 млрд евро.

В минувшее воскресенье, 6 июля, "тройка" кредиторов Греции в составе Евросоюза, МВФ и Европейского центробанка (ЕЦБ) подвела итоги проверки выполнения Афинами программы экономии и проведения соответствующих реформ. И хотя были отмечены определенные успехи в этом направлении, Афинам указали на необходимость продолжения политики экономии. "Мы прекрасно знаем, что решены еще далеко не все проблемы", - заявил в понедельник в Брюсселе министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. На выделении очередного транша помощи Греции в первую очередь настаивали Франция и Австрия.