Пара EUR/USD на торгах во вторник продолжит падение - эксперт

У пары EUR/USD на торгах во вторник, 9 июля, есть все шансы продолжить падение до отметки 1,2795, а далее – до 1,2744, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, коррекционный откат USD, скорее всего, носит временный характер – до публикации протокола заседания FOMC. Не факт, что протокол принесет что-то новое, однако очередное подтверждение настроя на постепенный выход из QE3 будет стимулировать спрос на американскую валюту.

Британский экономический календарь на вторник будет интересен отчетом по розничной торговле, промышленному производству и торговому балансу. Вероятнее всего, показатели будут говорить о восстановлении темпов роста экономики. Однако, учитывая сверхмягкий настрой главы Банка Англии Марка Карни, все это не сможет спасти пару. Вероятна лишь умеренная коррекция GBP/USD – в район 1,4990.

USD/JPY, вероятно, станет одной из самых волатильных пар на текущей неделе, учитывая близящееся заседание центробанка Японии по ставкам. Несмотря на то, что волатильность кредитных рынков Японии несколько снизилась, возможно, что ЦБ снвоа даст повод для колебаний. Пара попытается пробить сопротивление 101,50 и устремиться выше отметки 102,00.