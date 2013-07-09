Рост ВВП Казахстана в первом полугодии составил 5%

Рост ВВП Казахстана по итогам первого полугодия 2013 года составил 5,1%, сообщил во вторник на заседании правительства в Астане премьер-министр республики Серик Ахметов.

По итогам пяти месяцев рост ВВП Казахстана составил порядка 5%.

"Валовый внутренний продукт по итогам полугодия составил 105,1%, индекс физического объема промышленности составил 101,8%", - сказал Ахметов, отметив, что инфляция достаточно низкая. Согласно статистике, рост потребительских цен за полугодие составил 2,7%, передает Прайм.

"Хочу обратить внимание, что сложная еще ситуация у нас находится в горнорудном, горнодобывающем секторе, не простые времена переживает нефтегазовый сектор", - констатировал Ахметов.

Правительство Казахстана рассчитывает, что по итогам 2013 года темп роста ВВП будет не ниже 6%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в мае снизил прогноз роста экономики Казахстана на текущий год до 4,9% с 6%, аналитики ЕБРР увязывают замедление роста экономики республики со снижением роста ВВП соседней России.