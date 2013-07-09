Процедура оформления импортного товара на таможне упрощена

Киевская межрегиональная таможня Министерства доходов и сборов Украины начала осуществлять таможенное оформление импортируемых в Украину товаров без их физического предъявления на таможне места назначения, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

«Сразу после пересечения таможенной границы товар выпускается в заявленный предпринимателем таможенный режим», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Миндоходов разработало соответствующее программное обеспечение и опробовало его в пилотном проекте, который подтвердил готовность таможен к выполнению необходимых процедур.

Согласно сообщению, применение такой процедуры позволит значительно экономить время и средства импортеров при декларировании товаров, а также позволит минимизировать непосредственный контакт с работниками Миндоходов.

«Для осуществления таможенного оформления по такой процедуре предпринимателю еще до фактического ввоза товара в Украину достаточно направить в таможню назначения предварительную таможенную декларацию, которая будет основанием для выпуска товара под таможенный режим после пересечения им границы», - сообщает Миндоходов.

По данным пресс-службы, по такой схеме могут оформляться все товары (кроме подакцизных), по которым отсутствуют риски.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Миндоходов выразило обеспокоенность ростом зафиксированных с начала года случаев махинаций при импорте товаров.