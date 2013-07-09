Дефицит бюджета Франции увеличился на 4,3%

До 72,6 млрд евро увеличился по итогам первых пяти месяцев текущего года дефицит госбюджета Франции. Как сообщило сегодня министерство бюджета республики, увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 3 млрд евро - год назад бюджетный дефицит в мае составлял 69,6 млрд евро, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно отчету ведомства, доходы казны к маю составили 117,6 млрд евро - это выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в бюджет поступило 111,2 млрд евро. Вместе с тем, возросли и расходы, в общей сумме по итогам первых пяти месяцев составившие 169,4 млрд евро против 159,5 млрд годом ранее.

Как отмечают в министерстве, рост бюджетного дефицита главным образом связан с умножением расходов на европейские финансовые институты. Так, с начала 2013 года был увеличен капитал Европейского инвестиционного банка, что обошлось Парижу в 1,6 млрд евро, а также продолжилось финансирование созданного в прошлом году Европейского стабилизационного механизма - на эту статью Франция выделила 3,3 млрд евро.

Таким образом, уже за первые пять месяцев дефицит существенно превысил установленные правительством рамки. Первоначально власти республики рассчитывали к концу года довести его до 61,6 млрд евро (3% ВВП), в то время как в 2012 году он составлял 87,2 млрд (4,5%). Однако ранее власти признали, что из-за невысоких темпов экономического роста эту задачу выполнить не удастся.

Теперь Париж рассчитывает к концу текущего года сократить дефицит бюджета до 3,7% ВВП. При этом экономический рост, по оценкам французского правительства, составит около 0,1%. По прогнозам Еврокомиссии, французский дефицит достигнет 3,9% к концу этого года, а за следующие 12 месяцев возрастет до 4,2%.