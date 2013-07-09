Азаров призывает активизировать реализацию Госпрограммы развития экономики

Премьер-министр Украины Николай Азаров призывает руководителей местных и центральных органов власти приложить все усилия для реализации Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время совещания по рассмотрению региональных аспектов реализации Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, которое состоялось в Ливадии (Ялта, АРК).

«Без согласованной работы, прежде всего глав областных государственных администраций, Секретариата Кабинета министров Украины, Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка Украины, руководства основных государственных банков, мы эту программу не реализуем», - сказал Азаров.

Он также отметил, что реализация программы позволит уже к концу года привлечь дополнительные финансовые ресурсы в экономику страны.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров одобрил Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы суммарной стоимостью, приблизительно, 380 млрд грн. Ожидается, что благодаря реализации программы рост реального ВВП Украины составит в 2013 году 2,5-3,4%.