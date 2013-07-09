Средневзвешенная ставка по гривневым вкладам физлиц снизилась до 16,51%

Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным вкладам физических лиц в национальной и иностранной валютах во втором квартале 2013 года составила 16,51% и 6,64% годовых, соответственно.

Об этом сообщает Национальный банк Украины в письме коммерческим банкам от 5 июля №19-012/7303, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно статистической информации на сайте Нацбанка, средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц в марте текущего года составляла 17,55% годовых в гривне, 7,04% годовых - в долларах США и 5,98% - в евро.

Как говорится в письме, Национальный банк предоставил банкам информацию по размеру процентной ставки в соответствии с требованиями Фонда гарантирования вкладов физических лиц по расчету дифференцированных сборов в фонд. Согласно этим требованиям, сумма сбора определяется путем взвешивания базовой годовой ставки сбора по степени риска, который в свою очередь зависит от коэффициентов диверсификации по таким компонентам, как средневзвешенная процентная ставка по вкладам физлиц (ее превышение над соответствующими показателями по банковской системе), соотношение вкладов физлиц к общим пассивам банка и соотношение валютных и гривневых вкладов.

Как сообщал УНИАН, дифференцированные регулярные взносы для банков в Фонд гарантирования вкладов физических лиц вводятся со второго квартала 2013 года, решением исполнительной дирекции фонда от 12 февраля №11, которое зарегистрировано в Минюсте 6 марта. В соответствии с разработанной методикой, размер взноса банка в фонд будет зависеть от средневзвешенной процентной ставки банка по вкладам, доли вкладов физических лиц в пассивах банка и соотношения валютных и гривневых вкладов в депозитном портфеле.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.