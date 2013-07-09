Совет министров ЕС одобрил присоединение Латвии к еврозоне

Брюссель. Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС одобрил решение о присоединении Латвии к зоне евро с 1 января 2014 года.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета в Брюсселе.

Совет также установил постоянный курс обмена лата на евро на уровне 0,702804 лата за 1 евро. Этот курс отвечает нынешнему официальному курсу лата к евро, установленному центральным банком страны.

Таким образом, общее количество стран, входящих в зону евро, с 1 января 2014 года увеличится до 18.

На сегодняшний день в зону евро входят: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.