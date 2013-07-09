Группа компаний МАКО увеличила чистые активы до 970 млн грн

Группа компаний МАКО, объединяющая 18 предприятий в Украине, Голландии и Швейцарии и подконтрольная сыну Президента Украины Александру Януковичу, по итогам 2012 году увеличила чистые активы до 970 млн грн, что на 52% больше показателя 2011 года.

Об этом говорится в сообщении МАКО, переданном УНИАН.

Как отмечается, комбинированная финансовая отчетность компании составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и включает данные о результатах деятельности компании «МАКО Холдинг», банка ПАО «ВБР» и всех дочерних предприятий группы МАКО. Это вторая комбинированная финансовая отчетность группы МАКО, подготовленная в соответствии с МСФО и заверенная международной аудиторской компанией PriceWaterhouseCooper’s.

Валовая прибыль от реализации составила 543 млн грн, чистый процентный доход от банковской деятельности - 181 млн грн, результат операций до налогообложения - 575 млн грн, суммарные расходы по налогу на прибыль - 123 млн грн.

Общая сумма налогов и сборов, выплаченных предприятиями группы в бюджеты всех уровней, составила 153 млн грн, в том числе единый социальный взнос - более 27 млн грн; начисленная заработная плата – 81 млн грн, в том числе 12 млн грн - налог на доходы физических лиц. Количество работников на предприятиях в 2012 году составило 925 человек, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, суммарные активы группы МАКО по итогам 2011 года составили 1,71 млрд грн. Чистые активы холдинга составили 505,5 млн грн, валовая прибыль от реализации — 5,3 млн грн, чистый процентный доход от банковской деятельности — 78,5 млн грн, результат от операций до налогообложения — 21,74 млн грн, суммарные расходы по налогу на прибыль — 5,13 млн грн.

Общая сумма налогов и сборов, выплаченных в 2011 году предприятиями группы в бюджеты всех уровней, составила более 21 млн грн, в том числе единый социальный взнос – более 12 млн грн. Начисленная заработная плата составила более 38 млн грн, в том числе более 5 млн грн – налог на доходы физических лиц. Количество работников на предприятиях группы составляло около 700 человек.

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