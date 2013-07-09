Межбанк закрылся ростом гривни

Во вторник, 9 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились - до 8,1540/8,1570 грн/долл. с 8,1545/8,1580 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро также повысились - до 10,4873/10,4952 грн/евро с 10,4937/10,5022 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни повысились до 0,2470/0,2474 с 0,2472/0,2476 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2850/1,2890

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1570/8,1585 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,4749/10,4808 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2447/0,2451 грн/рубль.