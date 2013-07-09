Объем Фонда гарантирования вкладов вырос до 5,453 млрд грн

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в июне вырос на 0,06% и составил 5,453 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

Согласно сообщению, объем аккумулированных фондом финансовых ресурсов в июне текущего года вырос на 0,06%, или 3,2 млн грн, при этом с начала года – снизился на 10,49%, или 639 млн грн. На 1 июля объем ресурсов фонда составил 5,453 млрд грн, участниками фонда являлись 173 банка.

Также фонд сообщил, что на 1 июля текущего года вкладчики ликвидируемых банков «Эрде Банк» и «Таврика» получили 98,7% (440,904 млн грн) и 98,1% (1,795 млрд грн) вкладов, подлежащих возмещению через фонд, соответственно. Помимо указанных банков, фонд продолжает выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам банков «Базис», «Инновационно-промышленный банк», «Банк Столица», «Соцком Банк», «Владимирский», «Диалогбанк», «Синтез», «Земельный Банк», «Ипобанк», «Днестр», «БИГ Энергия», «Трансбанк», «Арма», «Одесса-Банк», «Европейский банк развития и сбережений».

Как сообщал УНИАН, объем аккумулированных фондом финансовых ресурсов в мае текущего года вырос на 1,2%, или на 64 млн грн, при этом с начала года – снизился на 10,5%, или на 640 млн грн. На 1 июня объем ресурсов фонда составил 5,450 млрд грн, участниками фонда являлись 173 банка.

Справа УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.