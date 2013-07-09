Украинцы в этом году покупают значительно меньше валюты, чем в прошлом

Чистая продажа наличной валюты населением в июне 2013 года составила 67,8 млн долл., что на 13,2 млн долл. меньше, чем в мае текущего года (81 млн долл.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, в июне объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 2,507 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,288 млрд долл., продали — на 1,220 млрд долл.

По информации регулятора, в январе-июне текущего года чистая покупка населением валюты составила 158,6 млн долл. (в эквиваленте), что в 18 раз меньше показателя чистой покупки по итогам января-июня прошлого года (2,851 млрд долл. в эквиваленте).

Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июне выросли на 107,9 млн долл. и по состоянию на 1 июля 2013 года составили 22,481 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в мае 2013 года составила 81 млн долл., что на 37 млн долл. меньше, чем в апреле текущего года (118 млн долл.). Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в мае снизились на 4,4 млн долл. и по состоянию на 1 июня 2013 года составили 22,373 млрд долл.

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