Вкладчики банка “Таврика” могут претендовать на возмещение средств до 20 марта
Вкладчики ликвидируемого банка “Таврика”, не получившие возмещение вкладов через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, могут претендовать на такое возмещение до 20 марта 2014 года. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба фонда.
Согласно сообщению, вкладчики банка “Таврика”, которые еще не обратились за получением гарантированного возмещения по вкладам в фонд, могут это сделать до дня внесения в Единый госреестр юрлиц записи о ликвидации банка как юридического лица. Ликвидация банка должна быть завершена в течение года со дня принятия решения о его ликвидации. В отношении банка “Таврика” Национальный банк Украины принял такое решение 20 марта текущего года.
Также фонд сообщил, что в настоящее время вкладчики банка получили 1,795 млрд грн, или 98,1% суммы, подлежащей возмещению в пределах гарантированной суммы. Общее количество вкладчиков, вклады которых гарантируются фондом, составляет 35,4 тыс. человек, а общая сумма вкладов, подлежащая возмещению через фонд, - 1,829 млрд грн.
Как отмечается в сообщении фонда, в соответствии с действующим законодательством вкладчики могу претендовать на возврат средств по вкладу и начисленных процентов на дату принятия Нацбанком решения о признании банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн. При этом фонд не возмещает средства владельцам сберегательных сертификатов на предъявителя, вкладов в банковских металлах и вкладов, превышающих размер гарантированного возмещения. Под перечисленные категории попали 2 447 вкладчиков ликвидируемого банка «Таврика» (в т.ч. 486 владельцев сертификатов на предъявителя, 80 владельцев вкладов в банковских металлах и 1881 владельцев вкладов, превышающих размер гарантированного возмещения). Расчеты с указанными категориями вкладчиков будут осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества банка, в определенной законодательством очередности.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта 2013 года на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
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