Введение векселей негативно отразится на инвестклимате Украины - Пинзеник

Введение в Украине вексельных расчетов негативно отразится на инвестиционном климате страны и условиях ведения бизнеса, считает народный депутат Виктор Пинзеник (фракция "УДАР").

Об этом говорится в комментарии депутата, переданном УНИАН.

По словам Пинзеника, принятый закон создает новые риски для секторов, имеющих отношение к экспорту страны. Возможность возмещения НДС векселями равнозначна принудительному изъятию средств на срок до 5 лет. В таких условиях смогут существовать только экспортеры с хорошим запасом прочности (доходности) или те, кому посчастливится получить деньги, а не векселя.

Депутат отметил, что с введением векселей для украинских предприятий открывается новая зона риска — выполнение работ, услуг или поставки продукции для бюджетных организаций, поскольку с принятием «вексельных» законов исчезает гарантия их оплаты деньгами. «Вместо денег можно получить векселя», - сказал он, подчеркнув, что то обстоятельство, что данная норма принята в отношении долгов прошлого года, ничего не меняет. «Судя по давлению на принятие вексельных законов, норма будет повторена и в бюджете следующего года», - отметил Пинзеник.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.