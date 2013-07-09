НБУ два месяца подряд не продает валюту на межбанке

Национальный банк Украины в июне 2013 года, второй месяц подряд, не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, сообщается на сайте Национального банка.

Согласно сообщению, в июне 2013 года объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 41,623 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства). Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке (в эквиваленте) 101,2 млн долл. (82,4 млн тройских унций монетарного золота) и не продавал валюту.

Согласно данным на сайте регулятора, в январе-июне 2013 года объем чистых интервенций НБУ межбанковском валютном рынке снизился в 2,5 раза - до 524,36 млн долл., тогда как за аналогичный период прошлого года объем чистых интервенций Нацбанка составил 1,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в мае 2013 года, впервые с апреля прошлого года, не продавал валюту на межбанковском валютном рынке. Объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) в мае составил 38,422 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства).