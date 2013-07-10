Fitch повысило рейтинг Латвии, прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Латвии в иностранной валюте до "ВВВ+"с "ВВВ", краткосрочный РДЭ до "F2" c "F3", потолок по рейтингам до "ААА" с "А" со стабильным прогнозом.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был подтвержден на уровне "ВВВ+". Повышение рейтингов последовало за решением ЕС во вторник, 9 июля, одобрить вхождение Латвии в еврозону с 1 января 2014 года.

Fitch полагает, что присоединение страны к валютному союзу позволит проводить более скоординированную экономическую политику. По мнению аналитиков, Латвия продемонстрировала достаточную финансовую гибкость, которая необходима для борьбы с шоками. "Принятие евро уменьшит кредитные риски для банков и системы государственных финансов", - прогнозирует агентство.

Кроме того, возрастет гибкостью бюджетных показателей, а банки получат доступ к резервам ликвидности ЕЦБ. В то же время, вхождение в еврозону потребует дополнительных финансовых обязательств, связанных со взносами в Европейский механизм стабильности. "Хотя размер таких расходов пока неизвестен, участие в ESM позволит открыть доступ к новым источникам кризисного финансирования на случай необходимости", - подчеркивается в сообщении Fitch.

Повышение потолка по рейтингам связано с приведением его в соответствие с аналогичным рейтингом для всех стран зоны евро, кроме Греции и Кипра, передает ПРАЙМ.