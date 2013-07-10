S&P понизило рейтинг Италии

Агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Италии на один пункт, с «BBB+» до «BBB». Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Комментируя понижение рейтинга, аналитики агентства отметили, что экономические перспективы Италии ухудшаются. В частности, согласно новым подсчетам Standard & Poor's, ВВП страны по итогам текущего года может снизиться на 1,9 процента, в то время как в марте аналогичные прогнозы были на уровне 1,4 процента.

Прогноз по рейтингу объявлен негативным, что означает 25-процентную вероятность его дальнейшего снижения в 2013 и 2014 году.

Как напоминает AFP, несколько дней назад Международный валютный фонд также критически отнесся к перспективам роста экономики Италии. В МВФ подчеркнули, что экономика остается в слабом состоянии, а уровень безработицы в стране «недопустимо высок», а также в очередной раз призвали правительство страны ускорить проведение реформ.

Италия является третьей по величине, после Франции и Германии, экономикой Еврозоны. На протяжении последних нескольких лет страна пытается справиться с последствиями долгового кризиса.

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