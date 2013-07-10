Евро обвалился на заявлениях Европейского центробанка и понижении рейтинга Италии

Курс евро снизился к доллару на закрытии торгов вторника, 9 июля, на фоне заявлений члена Совета управляющих ЕЦБ Йорга Асмуссена о будущем монетарной политики ЕС и понижения суверенного рейтинга Италии.

Так, к концу торгов евро подешевел к доллару до 1,2781 доллара с 1,2870 доллара днем ранее.

К японской валюте курс доллара поднялся до 101,15 иены за доллар со 100,97 иены в конце предыдущих торгов.

К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США курс доллара вырос до 84,59 пункта с 84,17 пункта в понедельник, передает ПРАЙМ.

Асмуссен заявил, что ЕЦБ будет сохранять мягкий монетарный курс и планирует удерживать процентную ставку на текущем уровне 0,5% без изменений в течение ближайшего года.

Аналитики подчеркивают, что в настоящий момент любое заявление по дальнейшим шагам в монетарной политике будет влиять на курсы валют.

Помимо этого, на снижение курса единой европейской валюты повлияло решение международного рейтингового агентства S&P понизить долгосрочный добровольный суверенный кредитный рейтинг Италии до "ВВВ" с "ВВВ+" из-за ухудшения экономического положения в стране.

Кроме того, рост курса доллара подтолкнула публикация прогнозов по мировой экономике от МВФ, которая увеличила спрос на надежные активы. В 2013 году ожидается рост глобального ВВП на 3,1% против 3,3%, прогнозировавшихся в апреле, а в будущем году - на 3,8% (4%). Рост экономик развитых стран, по мнению МВФ, составит в 2013 году 1,2%, что на 0,1 процентного пункта меньше апрельского прогноза, а в 2014 году рост ускорится до 2,1%.

Как сообщал УНИАН, Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 4 июля принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне - 0,5% годовых.

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