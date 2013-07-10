Минфин России намерен вернуть гражданам советские вклады

Минфин России направил в Белый дом законопроект, меняющий подход государства к компенсации дореформенных вкладов населения в Сбербанке и в "Госстрахе". Обещанная законом 1995 года полная компенсация через выпуск госбумаг в неустановленный срок (в условиях 2013 года — "по курсу" 85 нынешних рублей за 1 советский рубль) будет заменена денежной выплатой в соотношении 4:1 в срок до конца 2020 года, пишет "Коммерсантъ".

Законопроект "О погашении государственного внутреннего долга РФ по дореформенным сбережениям граждан РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ" с заключениями профильных министерств Минфин направил в правительство 4 июля. Этим документом ведомство Антона Силуанова решилось закрыть проблему компенсации дореформенных вкладов, созданную прокоммунистической Думой в 1995 году в преддверии президентских выборов-96.

Напомним, речь идет о вкладах граждан РФ в Сбербанке, открытых до 20 июня 1991 года (315,3 млрд советских рублей), о взносах в "Росгосстрахе" по договорам личного страхования в период до 1 января 1992 года (29,4 млрд) и о госбумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года (0,84 млрд руб.). Общая сумма гарантированных сбережений — 345,5 млрд руб. Действующий закон 1995 года "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ" предусматривает их переоформление в государственные ценные бумаги — без указания срока такой операции. Как поясняет Минфин, с учетом изменения покупательной способности рубля в условиях 2013 года эта операция увеличила бы внутренний госдолг на сумму 29,6 трлн руб., что в шесть раз больше его нынешнего размера и почти в три раза превышает объем федерального бюджета.

"Учитывая нереальность полного восстановления сбережений", ведомство закон 1995 года предлагает отменить, утвердив другую схему компенсаций: остатки по советским вкладам предлагается увеличить в четыре раза. При этом размер компенсации будет уменьшен на сумму ранее полученных гражданами выплат (процесс стартовал еще в 1996 году, и за эти годы вкладчики получили 465 млрд руб.). Кроме того, конечный размер выплат, завершить которые предполагается к 25 декабря 2020 года, будет зависеть от срока хранения вкладов и взносов (к примеру, к депозитам, закрытым с 1992 года по 1995 год, будут применены понижающие коэффициенты от 0,6 до 0,9). Всего за семь лет Минфин намерен выплатить по такой схеме 340 млрд руб., после чего тему дореформенных вкладов предлагается закрыть.