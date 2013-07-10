Fitch ухудшил прогнозы по рейтингам «Укрзализныци», «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело свой прогноз по рейтингам Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), государственных банков «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк», а также Одесской области и Харькова до «негативного» вслед за изменением прогнозов по суверенным рейтингам Украины.

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Ключевыми факторами пересмотра рейтингов стал пересмотр суверенного рейтинга Украины, а также ухудшение показателей развития регионов (Одесской области и Харькова - УНИАН). В отношении «Укрзализныци» просматривается рост зависимости от государственной поддержки в части покрытия долгов компании. В отношении банков – их уязвимость в части вероятной неспособности государства оказать им должную финансовую поддержку в случае необходимости», - говорится в сообщении Fitch.

Вместе с тем, Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги регионов на уровне на уровне «В» и рейтинги по национальной шкале для Одесской области на уровне «AA(ukr)», для Харькова - на уровне «AA-(ukr)».

Долгосрочный рейтинг «Укрзализныци» подтвержден на уровне «В-». Рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне «BBB+(ukr)».

Рейтинги банков подтверждены на уровне «В».

Как сообщал УНИАН, 1 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до «негативного» со «стабильного», при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В". По мнению аналитиков агентства, пересмотр прогноза по рейтингу был обусловлен вероятностью того, что международные резервы уменьшатся в дальнейшем, так как у страны сложное расписание выплат внешнего долга до 2014 года, а также трудности в привлечении заимствований с международных рынков капитала.

3 июля Fitch пересмотрел прогноз по рейтингам для 10 украинских компаний, а именно: Lemtrans LLC (украинский оператор грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс»), DTEK Holdings B.V.(частный энергетический холдинг Украины «ДТЭК»), Fintest Trading Co. Limited, Metinvest B.V. (металлургический холдинг), Ferrexpo Plc (горнорудная компания Ferrexpo). Рейтинг также пересмотрен для агрохолдингов Avangardco Investmente Plc, Ukrlandfarming PLC, MHP S.A., Kernel Holding SA и Mriya Agro Holding PLC.