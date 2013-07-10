Инфляция в Беларуси с начала года составила 7%

Минск. Инфляция в Беларуси в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0,3%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) – 7%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета Беларуси.

Так, цены на продовольственные товары в июне по сравнению с маем выросли на 0,3%. Более всего подорожали картофель (на 38,2%) и фрукты (на 1,2%), В то же время на 0,1% снизились цены на масло растительное, на 0,2% - на рыбу и морепродукты, на 4,5% - на яйца, на 7,8% - на овощи, на 0,4% - на алкогольные напитки. Не изменились цены на сахар.

По данным Белстата, индекс цен на непродовольственные товары в июне 2013 года по сравнению с маем вырос на 0,2%, с декабрем 2012 года – на 2,4%. Более всего в июне подорожали синтетические моющие средства, велосипеды и мотоциклы – на 0,7%, парфюмерно-косметические товары – на 0,6%, медикаменты и стройматериалы – на 0,5%. На 0,1% снизились цены на одежду.

«Индекс цен на платные услуги в июне по сравнению с маем вырос на 0,6%, с декабрем – на 14,8%. Более всего с июне подорожали бытовые услуги – на 1,3%, услуги пассажирского транспорта – на 1,4%, дошкольных учреждений – на 9,4%, кинотеатров – на 1,3%, санаторно-оздоровительных учреждений – на 3,3%», - сообщили в Белстате.

Справка УНИАН. Согласно прогнозу белорусского правительства, инфляция в 2013 году должна составить не более 12%.

В январе-мае 2013 года инфляция в Беларуси составила 6,6%. Основной рост потребительских цен пришелся на первый квартал (инфляция в январе-марте составила 5,4%). В апреле и мае наблюдалось снижение темпов роста потребительских цен по сравнению с первым кварталом до 0,5 и 0,7% соответственно.

При этом в недавнем послании народу и парламенту Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы инфляция за год не превысила 10%.

По итогам 2012 года инфляция составила 21,8%.