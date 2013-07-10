На торгах в среду у пары EUR/USD есть шансы пробиться к отметке 1,27 - эксперты

На валютных торгах в среду, 10 июля, у пары EUR/USD есть все шансы пробиться к отметке 1,27, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, основное давление на пару EUR/USD окажут протокол FOMC и выступление председателя ФРС Бена Бернанке. Если рынок получит дополнительные подтверждения сворачивания программы смягчения в США уже в сентябре, то доллар будет расти.

Пара GBP/USD может продолжить падение к отметке 1,4780.

У USD/JPY впереди два теста: протокол FOMC и заседание Банка Японии. Учитывая ослабление экономических показателей, которое демонстрируют данные по заказам в машиностроении, ЦБ может предпринять дополнительные меры стимулирования. В таком случае пара попытается пробить сопротивление 101,50 и устремиться выше отметки 102,00.

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