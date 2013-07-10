Экспорт Китая в июне резко упал

Представители китайской пограничной службы сообщили о неожиданно резком падении китайского экспорта и импорта за июнь: так, объемы вывоза товаров из второй экономики мира упали на 3%, сообщает Русская служба Би-би-си.

Как полагают официальные лица, на торговый баланс КНР отрицательно влияет пассивность мирового рынка.

Аналитики утверждают, что резкое изменение показателей экспорта также объясняется нежеланием Пекина публиковать точные данные.

По словам экспертов, попытки китайского Центробанка ограничить кредитование населения также могли нанести удар по объемам импорта.