КГГА предлагает выделить на расходы бюджетной сферы почти 96 млн грн

Киевская городская госадминистрация предлагает Киевсовету дополнительно выделить 95,5 млн грн из бюджета города на 2013 год для бюджетной сферы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя столичной госадминистрации Руслана Крамаренко, основные изменения в бюджет касаются увеличения расходов для бюджетной сферы.

Для обеспечения выплаты зарплат с начислениями работникам социально-культурной сферы с учетом стимулирующих выплат предлагается дополнительно выделить средства для оплаты труда: в отраслях «Образование» увеличить расходы на 63,5 млн грн, «Здравоохранение» – 28,3 млн грн, «Культура и искусство» – 4,2 млн грн, «Физическая культура и спорт» – 2 млн грн, «Социальная защита населения» – 0,5 млн грн.

«Мы еще в конце прошлого года отмечали, что имеем очень сложный бюджетный год, и город из собственных резервов изыскивает средства на выплату стимулирующих надбавок», – сказал Крамаренко.

Он также сообщил, что бюджетом города дополнительно выделяется 985,6 тыс. грн на обустройство центров предоставления административных услуг.

Напомним, по словам председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова, на конец года дефицит бюджета Киева прогнозируется в размере 2 млрд грн.

8 февраля 2013 года Киевсовет принял бюджет столицы на текущий год с доходной частью в размере 18,541 млрд грн и расходной – 18,243 млрд грн.

Позже Киевсовет увеличил расходную часть городского бюджета на 2013 год на 760 млн грн - до 19 млрд 003 млн грн - за счет остатка бюджетных средств на начало этого года.