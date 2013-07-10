Страны-члены ЕС обсудят механизм по ликвидации обанкротившихся банков в еврозоне

Еврокомиссия настаивает на создании единого органа Евросоюза по ликвидации обанкротившихся банков на всем пространстве зоны евро ЕС. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Уолл- стрит Джорнэл Юроп", которая получила доступ к проекту директивы Еврокомиссии.

Сегодня данный документ выносится на обсуждение стран-членов ЕС.

"Еврокомиссия предлагает образовать единый механизм, который обладает правом закрывать или проводить реструктуризацию любого из 6 тыс банков, действующих в еврозоне, - отмечает издание. - Руководство новой структурой будут осуществлять представители государств еврозоны, Еврокомиссии и Европейского центрального банка".

Издание отмечает, что нынешний проект Еврокомиссии противоречит раннему решению саммита ЕС, согласно которому управление процессом банкротства национальных банков возлагается на правительства соответствующих стран. Данный подход отвечает видению Германией и Францией реформы финансового и банковского рынка еврозоны.

"Берлин придерживается подхода, согласно которому первый шаг предполагает создание структуры из национальных органов по реструктуризации банков", - подчеркивает газета.