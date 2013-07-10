Увеличение налогового давления не поможет выполнению госбюджета-2013 - эксперт

Увеличение налогового давления на легальный бизнес не поможет выполнению доходной части государственного бюджета на 2013 год, считает начальник отдела финансового консалтинга компании Pro-Consulting Оксана Мацевич.

Об этом говорится в комментарии компании, переданном агентству УНИАН

По словам эксперта, практика взимания налогов наперед, которая была использована в Украине, продемонстрировала свою несостоятельность - доходы госбюджета продолжают падать.

«Снижение уровня цен демонстрирует снижение спроса, кроме того, дефляция сдерживает инвестиционные поступления в производство и бизнес, что негативно отображается на способности формирования доходной части бюджета, что и продемонстрировало первое полугодие 2013 года»,- отметила Мацевич.

Эксперт считает, что государство уже готовится к снижению доходной части и разрабатывает «новые» способы сокрытия реальной ситуации выполнения государственного бюджета.

«В такой ситуации оптимальным вариантом было бы снижение прогнозов по доходной части и секвестр бюджета, но правительство будет искать иной выход из ситуации, к примеру, введение финансовых казначейских векселей, о которых был принят соответствующий закон 4 июля 2013 года», - сказала Мацевич.

Как сообщал УНИАН, согласно информации Госказначейства, доходы госбюджета Украины в январе-июне 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, снизились на 0,4 млрд грн, или на 0,3%, - до 162,5 млрд грн. По данным Минфина, дефицит госбюджета Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с январем-маем 2012 года, вырос в 5,05 раза - до 18,488 млрд грн.