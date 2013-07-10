Экономическая ситуация в Египте ухудшается

Уровня в 9,8% достигла инфляция в Египте в минувшем июне. При этом цены на продукты питания растут опережающими темпами - 12,7 проц. Соответствующие данные распространены сегодня на мировых рынках.

Подсчеты сделаны по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

В мае инфляция составляла 8,2%.

"Экономическая ситуация в Египте быстро ухудшается, - сообщил сегодня ИТАР-ТАСС сотрудник британского банка HSBC. - Золото-валютный запас страны сократился до 14,7 млрд долларов - минимально допустимого по мировым стандартам уровня, так как он способен обеспечить финансирование импорта лишь в течение 3 месяцев. А в ближайшее время Каиру придется закупать крупные партии зерна".

Египет в последние годы был крупнейшим в мире импортером пшеницы и останется таковым и в текущем году.

В минувший вторник сразу же за объявлением о начале формирования нового правительства Египта, Саудовская Аравия сообщила о предоставлении Каиру 5 млрд долларов кредитов и грантов, а Объединенные Арабские Эмираты - 3 млрд долларов.

В первой половине дня на финансовые рынки поступила информация о том, что Кувейт рассматривает возможность выделения Египту 7 млрд долларов. Пока эта сумма не утверждена правительством эмирата, подчеркивают посвященные в детали переговоров лица.