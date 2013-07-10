“Платинум Банк” привлечет 200 млн грн в результате размещения облигаций

“Платинум Банк” привлечет 200 млн грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций серий «С» и «D».

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение наблюдательный совет банка принял 8 июля. В рамках эмиссии банк намерен разместить 200 тыс. штук именных процентных облигаций серий «С» и «D» номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Размещение запланировано на фондовой бирже ПФТС и по поручению эмитента андеррайтером - «УкрСббанком».

Привлеченные средства эмитент намерен направить на развитие основной деятельности, в том числе на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля путем проведения кредитования физических лиц и субъектов хозяйственной деятельности.

Справка УНИАН. «Платинум Банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу средних финансовых учреждений. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 3,632 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 2,851 млрд грн, обязательства – 3,214 млрд грн, средства клиентов – 2,856 млрд грн, собственный капитал – 417,746 млн грн, уставный капитал – 380,567 млн грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 33,041 млн грн.

Согласно информации на сайте банка, его основными владельцами являются международные инвестиционные фонды Horizon Capital, East Capital и FPP Asset Management (45%, 24% и 4% акций банка соответственно), дочерняя компания Всемирного банка IFC (5%), менеджмент банка (18%).