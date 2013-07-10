ЕБРР выделил кредит коллекторской компании «ВостокФинанс Груп»

Международная группа компаний «ВостокФинанс Груп» (VFG), один из крупнейших профессиональных игроков на рынке проблемной задолженности в СНГ, получила среднесрочный кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 10 млн долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, VFG и ЕБРР подписали соответствующее соглашение, согласно которому финансирование ЕБРР будет использовано компанией для дальнейшего расширения основного бизнеса по выкупу и возврату необеспеченных проблемных долгов, сформированных в результате кредитования физлиц финансовыми учреждениями в России, Украине и, потенциально, Казахстане.

По мнению компании, инвестиция ЕБРР окажет благоприятное воздействие на «чистоту» балансов коммерческих банков, которые продают просроченную задолженность, и положительно скажется на дальнейшем развитии рынка розничного кредитования.

«Мы очень рады сотрудничеству с институциональным инвестором мирового уровня, которым является ЕБРР. Данный кредит позволит существенно ускорить динамику роста бизнеса наших компаний», - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Кристиана Свен-Михаэля Шуллера.

Справка УНИАН. VostokFinance Group («ВостокФинанс Груп») является одной из крупнейших международных групп в СНГ, работающих в сфере инвестирования и взыскания просроченной задолженности. Компании группы более 6 лет работают на рынке выкупа банковских портфелей проблемных кредитов в странах СНГ. Клиентами группы являются более 100 локальных и международных банковских учреждений. Компании группы входят в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, Россия), Ассоциацию участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ, Украина) и в своей деятельности руководствуются кодексами этики данных организаций, а также международными стандартами ведения коллекторского бизнеса, утвержденными Федерацией европейских национальных ассоциаций коллекторских агентств (FENCA, Европа).

В 2011 году Horizon Capital, один из крупнейших региональных частных фондов прямого инвестирования, специализирующийся на инвестициях в Украине, Беларуси и Молдове, вошел в состав акционеров группы.

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