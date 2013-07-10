Миндоходов за полгода выдало 414,5 тыс. ключей электронной цифровой подписи

Министерство доходов и сборов Украины в январе-июне 2013 года бесплатно выдало 414,5 тыс. ключей электронной цифровой подписи для 290 тыс. клиентов Аккредитованного центра сертификации, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

По данным Миндоходов, среди физических лиц зарегистрировало 231,1 тыс. человек, которым было выдано 269,1 тыс. ключей. Юридических лиц за этот период было зарегистрировано 59 тыс. Им было выдано 145,5 тыс. цифровых подписей.

Министерство также напомнило, что сертификаты открытых ключей предприятия, учреждения, организации и физические лица могут бесплатно получить в пунктах регистрации Аккредитованного центра сертификации электронных ключей Миндоходов. Таких пунктов сегодня в Украине - 104.

Как сообщал УНИАН, Аккредитованный центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. Выдача и генерация ключей является бесплатной. Ежедневно центр может выдавать до 2 тыс. ключей электронной подписи. Расходы на создание центра составили 1,5 млн грн.