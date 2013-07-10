Межбанк закрылся ростом гривни

В среду, 10 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились - до 8,1535/8,1560 грн/долл. с 8,1545/8,1575 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро изменились незначительно - до 10,4557/10,4629 грн/евро с 10,4504/10,4583 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни повысились до 0,2477/0,2482 с 0,2478/0,2482 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2770/1,2840

Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1540/8,1570 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,4873/10,4952грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2470/0,2474 грн/рубль.