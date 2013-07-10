Поступления от уплаты налогов и сборов в бюджет за полгода составили 161 млрд грн

Объем поступлений в государственный бюджет от уплаты налогов и сборов в январе- июне составил 160,9 млрд грн, причем 60% (97 млрд грн) этой суммы обеспечили крупные налогоплательщики, количество которых составляет 1480 предприятий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Объем налоговых поступлений от крупных налогоплательщиков составил 73 млрд грн, объем таможенных платежей – 24 млрд грн», - отмечается в сообщении.

Причем наибольшие объемы прибыли получили предприятия пищевой промышленности, которые обеспечили 17% от общего объема налоговых поступлений. «Предприятия оптовой торговли обеспечили 13% поступлений, предприятия, задействованные в производстве и распределении энергии – 9%, предприятия, работающие в сфере права, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям - 8%», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, объем платежей, уплаченных налогоплательщиками в январе-мае в государственный бюджет, составил 130,8 млрд грн, что было на 2,4 млрд грн больше аналогичного показателя 2012 года.