Евросоюз пересмотрел правила помощи проблемным банкам

Европа пересмотрела правила, касающиеся государственной помощи проблемным банкам. Начиная с 1 августа любой банк Евросоюза, которому нужна помощь государства, первым делом должен будет представить подробный план реструктуризации, который гарантирует выживаемость этого института до оказания какой-либо помощи. В настоящее время помощь поступает до представления плана реструктуризации.

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Бремя финансирования модернизации банка падет, в первую очередь, на акционеров и держателей облигаций не первой очереди, прежде чем смогут быть использованы деньги налогоплательщиков, сообщает Reuters.

"Сегодняшние изменения кризисных правил основаны на успешной практике оказания помощи банкам и реструктуризации в последние годы, - сказал Хоакин Альмуния, комиссар ЕС по вопросам конкурентной политики. - В частности, собственникам банка и младшим кредиторам придется вложиться до того, как на спасение банка будут снова потрачены деньги налогоплательщиков".

Изменение этих норм является попыткой Еврокомиссии уравнять правила игры для банков, расположенных в разных государствах ЕС, и сократить дробление банковского сектора. В настоящее время проблемный банк в одной стране может получить мощную поддержку от государства, защищая акционеров и кредиторов, тогда как банк в другой стране в той же ситуации получит лишь незначительную помощь.

Изменения означают, что в теории ко всем банкам будет одинаковое отношение, а налогоплательщики окажутся лучше защищены. "Это приведет к более быстрой и эффективной реструктуризации", - сказал Альмуния.