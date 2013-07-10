Объем оптовых запасов в США не оправдал прогнозов

Объем запасов на оптовых складах в США в мае уменьшился на 0,5%, свидетельствуют данные Бюро переписи министерства торговли США.

Аналитики ожидали роста запасов на 0,3%. При этом показатель апреля был пересмотрен до снижения на 0,1% с роста на 0,2%.

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Оптовые запасы представляют собой нереализованные излишки продукции, находящиеся на оптовых складах. Рост значения индикатора может свидетельствовать об увеличении продаж в предыдущем отчетном периоде и позитивных прогнозах потребительского спроса. Однако более существенный рост показателя свидетельствует о затоваривании складов и может указывать на наличие застойных явлений в экономике, сообщает Прайм.