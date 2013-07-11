Бернанке заявил, что экономика США по-прежнему нуждается в стимулах

08:30, 11 июля 2013
Финансы
0

Федеральная резервная система США опубликовала на своем сайте протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по денежной политике, состоявшегося 18-19 июня 2013 года.

Согласно тексту документа, подавляющая часть членов FOMC считает, что в настоящий момент экономические условия являются слишком рискованными для начала свертывания программы "количественного смягчения". Правительство может приступить к этому процессу лишь при дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда, сообщает РБК.

Американский фондовый рынок ответил на публикацию протокола негативно: индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 24 пункта (0,2%), S&P 500 - на 3 пункта (0,2%).

Спустя несколько часов после публикации отчета Бен Бернанке в ходе публичного заявления еще раз подтвердил, что экономика США в настоящий момент по-прежнему нуждается в программе "количественного смягчения". Глава ФРС посетовал, что уровень безработицы остается высоким, и, несмотря на стабильно низкий уровень инфляции, его ведомство пока не планирует сворачивать программу QE.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter