Бернанке заявил, что экономика США по-прежнему нуждается в стимулах

Федеральная резервная система США опубликовала на своем сайте протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по денежной политике, состоявшегося 18-19 июня 2013 года.

Согласно тексту документа, подавляющая часть членов FOMC считает, что в настоящий момент экономические условия являются слишком рискованными для начала свертывания программы "количественного смягчения". Правительство может приступить к этому процессу лишь при дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда, сообщает РБК.

Американский фондовый рынок ответил на публикацию протокола негативно: индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 24 пункта (0,2%), S&P 500 - на 3 пункта (0,2%).

Спустя несколько часов после публикации отчета Бен Бернанке в ходе публичного заявления еще раз подтвердил, что экономика США в настоящий момент по-прежнему нуждается в программе "количественного смягчения". Глава ФРС посетовал, что уровень безработицы остается высоким, и, несмотря на стабильно низкий уровень инфляции, его ведомство пока не планирует сворачивать программу QE.