Банк Японии продолжит курс на увеличение денежной базы до 610-710 млрд долл. ежегодно

Банк Японии подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен (610-710 миллиардов долларов) ежегодно, передает ПРАЙМ.

"Экономика Японии вступила в фазу умеренного восстановления. Экономики других стран, несмотря на то что промышленный сектор продолжает демонстрировать слабые показатели, в целом постепенно приближаются к стадии роста. На этом фоне объемы экспорта из Японии увеличиваются. Объем инвестиций компаний в основной капитал перестал снижаться и начал демонстрировать признаки роста на фоне увеличения корпоративной прибыли", - сказано в сообщении центробанка.

Банк Японии подтвердил свои намерения продолжать качественное и количественное смягчение монетарной политики с целью достижения целевого показателя инфляции 2%.

В то же время ЦБ пересмотрел свои прогнозы по ВВП и инфляции на текущий финансовый год. Теперь рост японской экономики в 2013 финансовом году, как ожидает Банк Японии, составит 2,8% против 2,9%, прогнозируемых в апреле. Прогноз по инфляции был пересмотрен до 0,6% с 0,7% согласно предыдущему прогнозу. Ожидания на 2014 финансовый год также были ухудшены: рост ВВП теперь ожидается на уровне 1,3% против прогнозируемого ранее 1,4%.

Что касается рисков, то в экономике сохраняется высокая степень неопределенности, связанная с долговыми проблемами Европы, ситуацией в развивающихся экономиках и экономиках, сильно связанных с экспортов сырья, а также темпами роста в США.

Как сообщал УНИАН, Банк Японии в начале июня также подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен (610-710 миллиардов долларов) ежегодно.

Между тем, дефицит внешней торговли Японии в апреле достиг рекордного значения для этого месяца - 879,93 миллиарда иен (около 8,6 миллиарда долларов). Одной из главных причин роста внешнеторгового дефицита стало удешевление иены к основным мировым валютам, что, в свою очередь, привело к увеличению затрат на закупки товаров за рубежом.

Дефицит внешней торговли Японии в 2012 году составил рекордные в истории страны 8,17 триллиона иен (около 84 миллиардов долларов), что стало самым крупным показателем с 1979 года.

Центробанк Японии в апреле принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых. Для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.

Как полагают аналитики, решение Центробанка Японии может стать фактором дальнейшего ослабления иены.