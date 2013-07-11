Беларусь в июле не будет снижать ставку рефинансирования

Минск. В Беларуси ставка рефинансирования Национального банка в июле останется на прежнем уровне – 23,5% годовых.

Как сообщили УНИАН в управлении информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь, такое решение принято по итогам обсуждения данного вопроса на заседании Правления Нацбанка.

«В июне 2013 года продолжилось замедление инфляционных процессов. Индекс потребительских цен составил 0,3%. В то же время сезонное повышение спроса на иностранную валюту со стороны населения определяет целесообразность сохранения жесткости денежно-кредитной политики, включая действующий уровень процентных ставок в экономике. При этом поддерживаются привлекательные условия для сбережений в белорусских рублях, обеспечивающие существенное превышение их доходности по сравнению с депозитами в иностранной валюте и надежную защиту от инфляции», - отметили в Нацбанке Беларуси.

Как сообщал УНИАН, первый раз в 2013 году ставка рефинансирования была снижена 13 марта – с 30% годовых до 28,5% годовых. До этого ставка не менялась на протяжении полугода. Последующее снижение произошло 17 апреля – также на 1,5%, до 27% годовых, а затем 15 мая – на 2%, до 25% годовых. С 10 июня ставка рефинансирования снижена на 1,5% - до 23,5% годовых.

В целом за 2013 год ставку рефинансирования планируется снизить до 13-15% годовых.

Согласно прогнозу белорусского правительства, инфляция в 2013 году должна составить не более 12%.

В январе-мае 2013 года инфляция в Беларуси составила 6,6%. Основной рост потребительских цен пришелся на первый квартал (инфляция в январе-марте составила 5,4%). В апреле и мае наблюдалось снижение темпов роста потребительских цен по сравнению с первым кварталом до 0,5% и 0,7% соответственно.

При этом в недавнем послании народу и парламенту Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы инфляция за год не превысила 10%.

По итогам 2012 года инфляция в Беларуси составила 21,8%.