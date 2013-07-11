Кабмин поддерживает создание специального органа для работы с инвесторами

Правительство поддерживает создание специального государственного органа по работе с инвесторами для активизации привлечения инвестиций в экономику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил на заседании Кабинета министров.

«Для развития диалога с бизнесом правительство поддерживает создание специального уполномоченного органа для работы с инвесторами», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.).

В первом квартале текущего года иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 1,560 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 76,25% больше показателя первого квартала 2012 года (885,1 млн долл.). Общий объем иностранных инвестиций, внесенных в экономику страны с начала инвестирования, на 1 апреля 2013 года составил 55,709 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,227 тыс. долл. Инвестиции поступали из 136 стран мира.

По мнению экспертов, приток в Украину прямых иностранных инвестиций по итогам года может сократиться до 4 млрд долларов.