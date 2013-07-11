На торгах четверга пара EUR/USD после достижения максимума накануне может обвалиться - эксперт

На торгах четверга, 11 июля, валютная пара EUR/USD после достижения максимумов у отметки 1,3040 может скорректироваться вниз на статданных из США, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Кроме того, внимание инвесторов будет обращено на выступление Майлза из Комитета по монетарной политике Банка Англии. Именно он постоянно выступает за дополнительное расширение скупки активов. Очередные «мягкие» комментарии, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, могут оказать давление на GBP/USD и вызвать коррекционный откат после вчерашнего укрепления в район 1,4980.

Банк Японии подтвердил курс на увеличение денежной базы до 610-710 млрд долл. ежегодно. В связи с этим пара USD/JPY имеет шансы скорректировать недавние потери, вернувшись чуть выше отметки 100,00. Но дальнейшее укрепление может носить ограниченный характер.