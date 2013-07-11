Украина должна энергично искать альтернативы на внешних рынках - Азаров

Украина должна энергично искать альтернативы на внешних рынках и работать над сбалансированностью внешней торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

"В очередной раз подтверждается, что Украина должна энергично искать альтернативы на внешних рынках и работать над сбалансированностью внешней торговли. Еще раз подчеркиваю, что нельзя противопоставлять: какой из рынков для нас важнее", - сказал Азаров.

Он отметил, что любая возможность обеспечить стабильное развитие экономики, прочность финансовой системы важна.

"Поэтому задача правительства – адаптировать нашу экономику к ситуации, которая складывается и в Европейском Союзе, и в Таможенном Союзе, и в других странах. Это факты, на которые мы не имеем права закрывать глаза. Иногда раздаются заявления отдельных оппозиционных политиков, что им не интересно сотрудничество со странами Таможенного союза. Не интересно вообще сотрудничество с Таможенным союзом. Это, с одной стороны, уровень их государственной ответственности, а с другой стороны – уровень экономической компетенции", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Азаров в интервью французскому изданию «Le nouvel Economiste» заявил, что интеграционный процесс Украины с Европейским Союзом может и должен происходить одновременно с развитием стратегического партнерства с Россией и другими членами Таможенного союза. По его словам, по итогам 2012 года более 36% оборота внешней торговли Украина имела со странами - участницами Таможенного союза, что составило 63 млрд долл.