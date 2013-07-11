Кабмин утвердил законопроект о госконтроле бизнеса

Кабинет министров утвердил законопроект, предложенный Государственной службой Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, который определяет единый перечень сфер государственного контроля бизнеса.

Как передает УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил первый заместитель главы Госпредпринимательства Александр Потимков.

«Мы считаем, что необходимо четко прописать сферы контроля и четко прописать, максимально сузив сферы, на которые контроль не распространяется», - сказал Потимков.

Законопроект «О внесении изменений к некоторым законодательным актам относительно улучшения государственного надзора (контроля) и определения сфер хозяйственной деятельности, которые подлежат государственному надзору (контролю)» был одобрен Кабмином 3 июля 2013 года.

Кроме того, законопроектом предусматривается исключить внеплановые проверки, инициированные юридическими лицами. В тоже время, в обращениях физических лиц должно быть указано, что нарушения предпринимателя привело к материальным потерям или к нарушению конституционных прав на безопасные условия труда.

Госпредпринимательство также будет продолжать проводить комплексные плановые проверки субъектов хозяйствования на протяжении календарного года совместно со всеми органами контроля.

Справка УНИАН. Действующее законодательство определяет сферы хозяйственной деятельности, в которых не проводится госконтроль, но не определены сферы, в которых он обязателен.

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