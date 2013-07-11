Азаров приказал активнее привлекать банковские инвестиции в экономику

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству и региональным властям активизировать работу по созданию привлекательных условий для привлечения банковских инвестиций в развитие экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что на сегодняшний день работа по привлечению инвестиций проходит на недостаточном уровне.

Премьер подчеркнул, что центральные органы исполнительной власти подготовили 73 проекта, которые планируется реализовать с использованием механизмов госгарантий. Из них 52 проекта находятся на рассмотрении в банках. На сегодняшний день лишь 5 из них получили позитивную оценку.

Из более 800 проектов, предложенных местными властями, на предварительное рассмотрение в банки поступило лишь 109, из которых 4 — одобрены.

«Это очевидно недостаточно. Министерство финансов вместе с Нацбанком и региональными администрациями должны в ближайшее время найти механизм для того, чтобы заинтересовать банки вкладывать средства в экономику», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, эксперты Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) считают, что рост кредитования в Украине сдерживают последствия монетарной политики государства, высокая степень тенизации экономики, низкий суверенный и инвестиционный рейтинги страны, высокие риски неплатежеспособности заемщиков и судебные риски.