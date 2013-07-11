Нацбанк сменил постоянного представителя в парламенте

С 9 июля 2013 года постоянным представителем Национального банка в Верховной Раде назначен Сергей Зайчук, сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, Зайчук ранее занимал должность генерального директора Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения.

Как сообщается на сайте Нацбанка, ранее должность исполняющей обязанности постоянного представителя НБУ в Верховной Раде занимала Ирина Репалюк.

Справка УНИАН. Постоянный представитель осуществляет взаимодействие между Нацбанком и Верховной Радой, способствует решению вопросов, возникающих в их отношениях.