Объем возмещений НДС за полгода вырос до 27,5 млрд грн

Объем бюджетных возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) субъектам хозяйствования в Украине в январе-июне 2013 года составил 27,5 млрд грн, что на 19,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«По оперативным данным, в январе-июне 2013 года в сводный бюджет поступило 204,3 млрд грн платежей, что на 1,7 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года. Налогоплательщикам возмещено 27,5 млрд грн НДС», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) в январе-мае вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 24 млрд грн.

Объем поступлений в государственный бюджет от уплаты налогов и сборов в январе-июне составил 160,9 млрд грн, причем 60% (97 млрд грн) этой суммы обеспечили крупные налогоплательщики, количество которых составляет 1480 предприятий.