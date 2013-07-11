Азаров: проект бюджета-2014 будет рассмотрен вовремя

Рассмотрение проекта государственного бюджета Украины на 2014 год должно начаться в определенный законодательством срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Николай Азаров.

"Еще весной правительство одобрило Основные направления бюджетной политики на 2014 год. Документ проработан комитетами Верховной Рады Украины. 22 мая Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять проект соответствующего постановления. Наша принципиальная позиция заключается в том, что, несмотря на все сложности, рассмотрение проекта бюджета на 2014 год должно начаться в определенный законодательством срок", - сказал Азаров.

По словам премьера, исходя из этого, Министерство финансов и работает над проектом государственного бюджета на следующий год.

Как сказал Азаров, в социальной сфере бюджетная политика 2014 года должна обеспечить выполнение социальных инициатив Президента Украины, в частности: дальнейшее экономически обоснованное повышение минимальной заработной платы и должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, как это определено посланием Президента Украины; установление размера прожиточного минимума и социальных гарантий, которые определяются на его основе, с учетом роста показателей реального сектора экономики и индекса потребительских цен; повышение уровня социальной защиты малообеспеченных слоев населения.

"Во время подготовки проекта государственного бюджета на 2014 год необходимо решить задачу Президента по смещению акцента бюджетной политики на регионы, обеспечить увеличение удельного веса расходов местных бюджетов в сводном бюджете страны. А поэтому необходимо провести консультации с всеукраинскими ассоциациями органов местного самоуправления", - подчеркнул глава правительства.

Азаров поручил Министерству финансов вместе со всеми распорядителями бюджетных средств, с регионами, с комитетами и фракциями Верховной Рады максимально отработать и согласовать проект бюджета до внесения на рассмотрение парламента.