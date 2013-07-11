Госфининспекция предотвратила перерасход средств по госзакупкам почти на 1 млрд грн

Государственная финансовая инспекция Украины, сформированная на базе Главного контрольно-ревизионного управления, в январе-июне предотвратила лишние расходы в сфере государственных закупок на общую сумму 963,7 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, отменены конкурсные торги на сумму 401,4 млн грн, расторгнуты уже подписанные контракты на сумму 562,3 млн грн.

«Наиболее значимыми стали результаты работы территориальных отделений Госфининспекции в Донецкой области (408,5 млн грн, или 42% общей суммы предотвращенных потерь госсредств), в Днепропетровской области (64,5 млн грн), во Львовской области (90,5 млн грн), в Луганской области (60,2 млн грн)», - сказано в сообщении.

В Госфининспекции отмечают, что ведомство придерживается политики перехода от количественного показателя проверок к качественному. В ведомстве внедрен подход определения потенциально опасных операций на основе анализа рисков, информации из СМИ и обращений граждан по телефону доверия.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года территориальные органы Госфининспекции предотвратили потери при закупке товаров, работ и услуг за государственный счет в объеме 1,7 млрд грн.

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